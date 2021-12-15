Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Азербайджану Ільхама Алієва за допомогою у звільненні українців, яких незаконно утримують у в’язницях Росії.

Цю пропозицію Зеленський озвучив під час робочого візиту до Брюсселя.

– Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання, – сказав Володимир Зеленський.

Також президент України нагадав, що в лютому наступного року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це Зеленський запропонував у лютому в Києві провести саміт за участю лідерів трьох держав.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що станом на грудень 2021 року у полоні проросійських терористів в ОРДЛО перебувають 300 осіб, 40 з яких – українські військовослужбовці.