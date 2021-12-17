Министерство иностранных дел Украины отреагировало на распространенные МИД РФ проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности.

В частности, там отметили, что в связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, стоит подчеркнуть, что решать вектор дальнейшего развития своих отношений имеют право только Украина и страны-члены НАТО.

В том числе это касается членства Украины в Альянсе. Такую позицию Украины разделяют и в НАТО.

– Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества, – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что главной проблемой безопасности евроатлантического пространства на данный момент является вооруженная агрессия России, в том числе – эскалация РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

– Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте, – заявили в МИД Украины.

В связи с этим в ведомстве призвали РФ в качестве первых конструктивных шагов для улучшения ситуации с безопасностью безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и в срочном порядке начать выполнять Минские договоренности, а также – соглашения, принятые лидерами Нормандского формата.

В том числе это касается общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года:

о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня;

о разведении сил и средств;

о продолжении процесса разминирования;

о выполнении политических аспектов Общих выводов Парижского саммита;

открытии и обеспечении надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения;

проведении следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало предложение по проектам Договоров между США и Россией, а также НАТО и РФ, по гарантиям безопасности.

В нем Кремль потребовал юридически закрепить отказ от приема Украины и Грузии в НАТО, а также – от развития военных отношений Альянса с этими странами.

Комментируя эти предложения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что любой диалог будет проходить только после консультаций с Украиной.

Тем временем Белый дом также отказался вести переговоры о европейской безопасности без союзников в Европе.

Источник: Олег Николенко

Фото: МИД