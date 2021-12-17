Міністерство закордонних справ України відреагувало на поширені МЗС РФ проекти договору зі США та угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки.

Зокрема, там зазначили, що у зв’язку з положеннями цих проектів, які стосуються нашої держави, варто наголосити, що вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин мають право лише Україна та країни-члени НАТО.

Це стосується членства України в Альянсі. Таку позицію України поділяють і на НАТО.

– Це стосується виключного суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин із іноземними державами на двосторонньому рівні, у тому числі у сфері військового співробітництва, – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Також у міністерстві наголосили, що головною проблемою безпеки євроатлантичного простору на даний момент є озброєна агресія Росії, у тому числі – ескалація РФ вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях.

– Саме згортання ескалації та припинення дозволеного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті, – заявили у МЗС України.

У зв’язку з цим у відомстві закликали РФ як перші конструктивні кроки для поліпшення ситуації з безпекою невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і терміново розпочати виконувати Мінські домовленості, а також – угоди, прийняті лідерами Нормандського формату.

У тому числі це стосується загальних узгоджених висновків саміту Нормандської четвірки 2019:

про неухильне дотримання режиму припинення вогню;

про розведення сил та засобів;

про продовження процесу розмінування;

виконання політичних аспектів Загальних висновків Паризького саміту;

відкриття та забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування;

проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало пропозицію щодо проектів Договорів між США та Росією, а також НАТО та РФ, щодо гарантій безпеки.

У ньому Кремль вимагає юридично закріпити відмову від прийому України та Грузії до НАТО, а також від розвитку військових відносин Альянсу з цими країнами.

Коментуючи ці пропозиції, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що будь-який діалог проходитиме лише після консультацій з Україною.

Тим часом Білий дім також відмовився вести переговори щодо європейської безпеки без союзників у Європі.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: МЗС