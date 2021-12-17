В сентябре 2022 года в Украине должен завершиться процесс децентрализации.

Такой прогноз во время пресс-конференции в Верховной Раде 17 декабря сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

– Лейтмотивом следующего года станет вопрос децентрализации. Это изменения в Конституцию Украины, которые сейчас обсуждаются, – отметил председатель Верховной Рады.

По словам Руслана Стефанчука, уже в начале следующего года их должны внести в Верховную Раду Украины, чтобы после рассмотрения направить в Конституционный суд для получения заключения.

– Я думаю, что в начале сессии, которая начнется в сентябре, мы сможем аккумулировать 300 голосов и завершить процесс децентрализации в Украине, – предположил спикер парламента.

Фото: Верховна Рада