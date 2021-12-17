Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Стефанчук рассчитывает на завершение процесса децентрализации в 2022 году

Татьяна Забожко редактор ленты
Руслан Стефанчук

В сентябре 2022 года в Украине должен завершиться процесс децентрализации.

Такой прогноз во время пресс-конференции в Верховной Раде 17 декабря сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

– Лейтмотивом следующего года станет вопрос децентрализации. Это изменения в Конституцию Украины, которые сейчас обсуждаются, – отметил председатель Верховной Рады.

По словам Руслана Стефанчука, уже в начале следующего года их должны внести в Верховную Раду Украины, чтобы после рассмотрения направить в Конституционный суд для получения заключения.

– Я думаю, что в начале сессии, которая начнется в сентябре, мы сможем аккумулировать 300 голосов и завершить процесс децентрализации в Украине, – предположил спикер парламента.

Фото: Верховна Рада

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка