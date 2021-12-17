У вересні 2022 року в Україні має завершитися процес децентралізації.

Такий прогноз під час прес-конференції у Верховній Раді 17 грудня повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

– Лейтмотивом наступного року стане питання децентралізації. Це зміни до Конституції України, які зараз обговорюються, – зазначив голова Верховної Ради.

За словами Руслана Стефанчука, уже на початку наступного року їх мають внести до Верховної Ради України, щоб після розгляду спрямувати до Конституційного суду для отримання висновку.

– Я думаю, що на початку сесії, яка почнеться у вересні, ми зможемо акумулювати 300 голосів і завершити процес децентралізації в Україні, – припустив спікер парламенту.

Фото: Верховна Рада