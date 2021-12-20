Больше оружия для Украины: что будут делать США в случае эскалации со стороны РФ

Соединенные Штаты очень внимательно наблюдают за ситуацией на границе Украины с Россией и надеются, что Владимир Путин сделает ответственный шаг и отведет российскую военную технику.

Об этом рассказала временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

– Если он решит продлить агрессию против Украины, то для России будут тяжелые последствия. Будут, прежде всего, очень серьезные экономические последствия, которые готовы ввести как США, так и наши европейские союзники и партнеры. Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия, – объяснила американский дипломат.

По ее словам, США также усилят позиции граничащих с Украиной союзников по НАТО.

Квин напомнила, что последняя партия американского оружия прибыла в Украину около двух недель назад.

– Только в этом году мы предоставили Украине оборонной помощи на $450 млн. А с 2014 года мы передали Украине свыше $2,5 млрд и помощь в сфере безопасности. Поэтому мы продолжим оценивать ситуацию, – подчеркнула она.

Неделю назад в США заявили, что не исключают дополнительного размещения войск на ротационной основе в странах НАТО на случай, если РФ решится вторгнуться в Украину.

А в НАТО сказали, что не видят признаков сокращения количества российских войск вблизи границ Украины.

Источник: Суспільне