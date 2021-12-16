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В НАТО не заметили сокращения войск РФ у границ Украины – Столтенберг

Юлия Соколова редактор ленты
єнс столтенберг

В НАТО не видят признаков того, что количество российских войск вблизи границ Украины сокращается.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Генсек НАТО уточнил, что в ходе переговоров с Зеленским обсуждал значительное наращивание российских вооруженных сил вблизи границ Украины.

– Десятки тысяч войск находятся в боевой готовности – артиллерии, танков, дронов, а также электронных систем ведения боя. Мы не видим, чтобы менялось или уменьшалось это наращивание. Напротив – продолжается. Здесь нет никакого оправдания. Это провокационно, это дестабилизирующее и подрывает безопасность в Европе, — подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации в Европе, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генсек НАТО в очередной раз заверил, что если в будущем будет происходить усиление агрессии против Украины – это будет иметь жесткие последствия и очень высокую цену для РФ.

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