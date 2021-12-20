Більше зброї для України: що робитимуть США у разі ескалації з боку РФ

Сполучені Штати дуже уважно спостерігають на ситуацією на кордоні України з Росією і сподіваються, що Володимир Путін зробить відповідальний крок та відведе російську військову техніку.

Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Якщо він вирішить продовжити агресію проти України, то для Росії будуть тяжкі наслідки. Будуть передусім дуже серйозні економічні наслідки, які готові запровадити як США, так і наші європейські союзники та партнери. Якщо Росія вдасться до неприйнятних дій проти України, то ми також будемо поставляти в Україну більше обладнання та зброї, – пояснила американська дипломатка.

За її словами, США також посилять позиції союзників по НАТО, що межують з Україною.

Квін нагадала, що остання партія американської зброї прибула в Україну близько двох тижнів тому.

– Лише цього року ми надали Україні безпекової допомоги на $450 млн. А з 2014 року ми передали Україні понад $2,5 млрд і безпекову допомогу. Тому ми продовжимо оцінювати ситуацію, – наголосила вона.

Тиждень тому у США заявили, що не виключають додаткового розміщення військ на ротаційній основі у країнах НАТО на випадок, якщо РФ наважиться вторгнутися до України.

А в НАТО сказали, що не бачать ознак скорочення кількості російських військ поблизу кордонів України.

Джерело: Суспільне

Фото: Посольство США в Україні