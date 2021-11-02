2 ноября Печерский суд Киева избрал новую меру пресечения депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по первому делу о государственной измене и покушении на разграбление национальных ценностей. Он будет находиться под личным обязательством до 31 декабря.

С ходатайством об избрании новой меры пресечения в суд обратился Офис генерального прокурора, поскольку предварительная мера пресечения в виде домашнего ареста (сроком на шесть месяцев) закончилась.

Однако по второму делу о государственной измене и содействие терроризму Медведчук остается под домашним арестом.

В мае Медведчуку вручили первое подозрение в государственной измене и разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В начале октября стало известно о новом уголовном деле против Медведчука, касающегося незаконной поставки угля в ОРДЛО. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористической деятельности. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи разговоров депутата, подтверждающих причастность к незаконным сделкам с углем. На записях Виктор Медведчук обсуждает противоправные схемы с представителями российских властей.

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