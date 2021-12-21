Пятый президент Петр Порошенко вернется в Украину из Польши в следующем году.
Об этом он сообщил в видеообращении на странице в Facebook.
– Мне передают привет из Офиса президента, что с пониманием отнесутся, если я останусь в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января по своему графику, – сказал Петр Порошенко.
17 декабря следователи Госбюро расследований попытались вручить пятому президенту Украины, народному депутату от партии Европейская солидарность Петру Порошенко повестку с вызовом на допрос, однако он сел в авто и уехал.
18 декабря Порошенко улетел в Турцию на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.
А 20-22 декабря по приглашению руководства Сената Республики Польша принимает участие в международной конференции Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге.
Тем временем в Украине 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
Как отметил руководитель Центрального штаба Европейской солидарности Александр Турчинов, подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей Алексей Симоненко.
Информацию об объявлении подозрения Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций подтвердили в Государственном бюро расследований.
Как сообщают в учреждении, сотрудники ГБР совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генпрокурора расследуют уголовное производство в отношении организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям так называемых “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн.