П’ятий президент Петро Порошенко повернеться до України з Польщі наступного року.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

– Мені передають вітання з Офісу президента, що з розумінням поставляться, якщо я залишусь у Європі. Я не дам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня за своїм графіком, – сказав Петро Порошенко.

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17 грудня слідчі Держбюро розслідувань спробували вручити п’ятому президенту України, народному депутату від партії Європейська солідарність Петру Порошенку повістку з викликом на допит, однак він сів в авто і поїхав.

18 грудня Порошенко полетів до Туреччини на зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

А 20-22 грудня на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща бере участь у міжнародній конференції Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі.

Тим часом в Україні 20 грудня Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.

Як наголосив керівник Центрального штабу Європейської солідарності Олександр Турчинов, підозру підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників Олексій Симоненко.

Інформацію про оголошення підозри Порошенку в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій підтвердили в Державному бюро розслідувань.

Як повідомляють в установі, працівники ДБР спільно з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям так званих “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн.