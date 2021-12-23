2021 год запомнится украинцам активизацией политической деятельности после кризиса 2020-го, когда большинство проектов пришлось поставить “на паузу”.

Политический сезон-2021 точно можно назвать жарким — хотя бы потому, что власти занялись выполнением обещаний на политической арене.

Добавляло напряжения на международной арене и скопление российских войск на украинской границе, из-за которых Украина активизировала диалог с союзниками.

Факты ICTV рассказывают о крупнейших политических событиях 2021 года и их значении для жизни Украины.

Активизация СНБО

Практически еженедельные заседания Совета национальной безопасности и обороны стали нормой в 2021 году, и принятые на них решения нередко касались украинской политики.

Например, в феврале санкции за подозрение в финансировании терроризма были введены против одного из народных депутатов. А ограничения против еще одного нардепа касались вопроса пропаганды и дезинформации.

— Самое большое наше достижение и всего украинского народа – это создание СНБО. Как мы и обещали, как нас просили наши украинцы, когда нас выбирали парламент: когда вы будете сажать? Вот, мы начинаем эту стратегию – сажать будем, – высказался нардеп от Слуги народа Николай Тищенко.

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Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко называет санкции СНБО самой большой неожиданностью, ставшей отправной точкой для многих других тенденций 2021 года.

– Главное событие года – санкции СНБО. Они существенно подняли роль СНБО в системе власти и стали достаточно мощным и действенным инструментом президента, впрочем, неоднозначным. Они, хотя и выходят за пределы традиционного правового поля, стали эффективным “оружием” в руках главы государства, – высказывает мнение Фесенко.

С последствиями деятельности СНБО нам придется жить еще не один год, считает политолог Игорь Рейтерович. Ведь сейчас его решения оказывают непосредственное влияние на политический “климат” Украины.

– Все те решения, которые принимали… они серьезно изменили политический, и отчасти даже социально-экономический ландшафт Украины. Последствия (деятельности СНБО. – Ред.) мы будем видеть и в течение последующих лет, – прогнозирует Рейтерович.

Увольнение Разумкова

Крупнейшим событием для монобольшинства стало увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

В Слуге народа заявили, что на момент голосования Разумков отступил от принципов президентской команды и не может быть ее представителем на такой ответственной должности.

Очень быстро экс-спикер подтвердил опасения коллег фракции, анонсировав собственный политический путь – создание межфракционного депутатского объединения и партии в будущем.

– Разумков в течение последнего года играл достаточно самостоятельную роль – дистанцировался от президента. Поэтому президентская команда решила поставить на 100% “своего” человека, чтобы контролировать законодательные процессы и ситуацию в парламенте, — объясняет Фесенко.

Дистанцирование от команды привело к тому, что сейчас Разумков стал новым лицом в борьбе за пост президента на выборах в 2024 году.

Хотя последние соцопросы и показывают, что экс-спикер занимает лишь 5-6 места по симпатиям украинцев, теперь очевидно, что он забрал часть поклонников Зеленского.

Закон о деолигархизации

Так называемый закон о деолигархизации Верховная Рада приняла 23 сентября, несмотря на значительную критику со стороны общества и экспертов.

Его цель – снизить влияние крупных бизнесменов на политические процессы в стране. То есть чтобы партии банально не голосовали за законопроекты в интересах отдельных лиц.

Закон вступит в силу 7 мая 2022 года и будет действовать в течение 10 лет. Он должен стать временным предохранителем, позволяющим изменить правила игры для крупного бизнеса.

– Мы прошли Рубикон в борьбе с олигархатом. В этих словах нет пафоса, ведь принятие антиолигархического закона, а за ним и изменений в Налоговый кодекс, которые также бьют по олигархам – это (законопроект. – Ред.) 5600, это было настоящим событием для всей страны. Тот уровень сопротивления, которое до сих пор оказывают олигархи, уровень огласки и медийного негатива против нас, который специально осуществляется с их стороны — беспрецедентен, — прокомментировал Фактам ICTV народный депутат из фракции Слуга народа Даниил Гетманцев.

В то же время эксперты подчеркивают: чтобы так называемые олигархи и дальше не влияли на украинскую политику, следует принять действенные антитрастовые законы и провести судебную реформу.

Перед голосованием за закон во втором чтении также появилось много замечаний по поводу его антиконституционного характера. Дмитрий Разумков, в частности, указывал, что документ наделяет СНБО правом определять, кто является олигархом, хотя главный закон не предусматривает такой нормы.

Против принятия закона выступала и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют заключить, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина, — говорится в ее письме к тогдашнему главе парламента Дмитрию Разумкову.

Денисова замечала, что кроме наделения СНБО несвойственными ему полномочиями, законом о деолигархизации ограничивают права человека по имущественному положению и косвенно вводят цензуру в СМИ, что также противоречит Конституции Украины.

Из-за значительной критики закон был направлен на рассмотрение Венецианской комиссии, но все равно был принят во втором чтении, не дождавшись соответствующих выводов.

Украинские юристы также озабочены тем, что документ создает не только повод для обращения в Конституционный суд, но и международные суды.

— Я считаю, что Конституционный суд признает его (законопроект об олигархах – Ред.) неконституционным, когда тот попадет на рассмотрение. Но если его к тому времени примут и будут выполнять, то отдельные лица смогут обжаловать свои увольнения или привлечение к ответственности в Европейском суде по правам человека, – объяснял юрист Ростислав Кравец перед голосованием в первом чтении.

Международные обозреватели сомневаются, что в его нынешнем виде закон позволит сделать шаг к настоящей деолигархизации Украины. Они опасаются, что “правосудие” будет совершаться только против нескольких олигархов. А некоторые говорят о том, что закон – лишь начало концепции, которую не реализовать без дополнительных механизмов.

– Полный провал в борьбе с олигархами. Приняли что-то непонятное, вместо того чтобы принимать нормальные изменения в антимонопольное законодательство, корпоративное законодательство и так далее, — подчеркивает народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк.

Зеленский и Байден

Для Зеленского 2021 год ознаменовался серединой его каденции, итог которой подвели во время пресс-конференции, больше запомнившейся своими скандалами, чем наполнением.

Крупнейшим событием в политической жизни президента Украины стала его встреча с главой США Джо Байденом, усилившая позиции сотрудничества с Соединенными Штатами. В частности, в вопросе обороны.

– Визит поставил на системную базу фундамент двусторонних отношений Украины и Соединенных Штатов. Особенно в оборонной сфере — был подписан пусть рамочный, но договор сотрудничества в этой области. Мы видим, что он развивается даже с точки зрения институциональных контактов. Второе – обновление хартий стратегического партнерства. Фактически, восстановление института и обновление самого документа – это важный шаг вперед, – убежден глава центра Пента.

В то же время Рейтерович считает, что между президентами Украины и США не возникло какой-либо “химии” и их отношения остаются исключительно на рабочем уровне.

– У меня впечатление, что США верят в Украину, в украинский народ, но не верят в президента Зеленского. Это очень хорошо было видно во время последнего телефонного разговора (с Байденом. – Ред.) по отсутствию комментариев. Создается впечатление, что они стараются максимально дистанцироваться от прямых контактов. Не действовать по линии президентов, а дипломатических ведомств, – размышляет политолог.

Крымская платформа

Когда идет речь о международной дипломатии, нельзя не упомянуть и саммит Крымской платформы. Впервые за последние годы вопросы деоккупации Крыма вывели на самый высокий международный уровень.

Он собрал делегации 43 стран мира, а также представителей Европейского совета, Европейской комиссии, НАТО, Совета Европы и ГУАМ, которые еще раз подтвердили поддержку Украины в ее стремлении деоккупировать полуостров.

Фактически впервые за семь лет у нас появился постоянный инструмент для деоккупации полуострова и координации с союзниками в этом вопросе.

Рейтерович признает, что создание Крымской платформы действительно сыграло значительную роль в вопросе деоккупации Крыма, однако в настоящее время ее развитие вызывает сомнения.

— Это было событие, позволившее посмотреть на проблему под другим углом, в очередной раз утвердившее мировую поддержку Украины, которая выступает против оккупации Крыма. Но после этого мы не увидели никаких конкретных шагов, направленных на развитие Крымской платформы… Даже когда после заседания задержали крымских татар по надуманным обвинениям, мы не увидели категорических обращений стран-участниц Крымской платформы, — поясняет он.

Вагнергейт

Самым большим политическим скандалом в этом году можно смело назвать спецоперацию по задержанию членов ЧВК Вагнер, получившую в народе название Вагнергейт. О якобы ее срыве и причастности к нему высших должностных лиц Украины начали писать еще в прошлом году.

В 2021 году история получила продолжение, в частности благодаря подготовке расследования Bellingcat. Обнародовали его только в ноябре, но в нем не подтвердились многочисленные обвинения оппозиции.

По версии журналистов Bellingcat, спецоперация действительно была, и планировалась еще при пятом президенте Петре Порошенко, хотя ее формат и несколько изменили.

Зеленский знал о ней, но решение о начале принимал глава Офиса президента Андрей Ермак, поскольку глава государства тогда был занят. Ермак решил сдвинуть ее на неделю, ведь удалось достичь договоренности о новом перемирии на востоке Украины, которое тоже не хотели сорвать.

Как все завершилось, мы прекрасно знаем — задержанием вагнеровцев в Беларуси и их последующей экстрадицией в РФ.

Но никаких подтверждений слива информации спецслужбам Беларуси или России Bellingcat не опубликовал, потому вряд ли этот скандал продолжат раздувать.

Подозрение пятому президенту

20 декабря, когда казалось, что политический сезон 2021 года не отметится новыми сюрпризами, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК) и создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.

Хотя ГБР и вызвало его на допрос 23 декабря, Порошенко заявил в видеообращении, что находится с визитом в Польше и вернется в Украину только в январе следующего года.

Деятельность правоохранительных органов – не политическая плоскость, но из оппозиционного лагеря постоянно раздаются заявления о том, что дело носит политический характер.

Однако публикация так называемых “пленок Медведчука” не могла не привлечь внимание правоохранительных органов. А в них неоднократно упоминался пятый президент, поэтому было бы по меньшей мере странно, если бы он не фигурировал в расследовании.

— Это не первое и, возможно, не последнее дело против Петра Порошенко, но наиболее серьезное, с потенциальными рисками. Пока это событие имеет символическое значение… Это не событие, которое что-то определяет. Посмотрим, что будет в следующем году. Оно является следствием “пленок Медведчука”, — отмечает Фесенко.

Впрочем, эта история никак не влияет на украинскую политику в этом году. Это — некий взгляд в политическую жизнь 2022 года.

И станет продолжением истории дел против Порошенко, финал которой мы вряд ли увидим до следующих выборов президента.