Журналисты-расследователи проекта Bellingcat не нашли доказательств версии, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил в Беларусь и предупредил о прибытии боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону журналист Христо Грозев, возглавлявший расследование Bellingcat по делу вагнеровцев.

Таким образом, он ответил на вопрос: соответствует ли действительности информация, что западные спецслужбы перехватили звонок Андрея Ермака руководителю администрации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, во время которого глава ОПУ якобы предупредил о прибытии вагнеровцев.

По словам Грозева, журналисты Bellingcat искали доказательства этой версии, однако ничего не обнаружили.

– Мы слышали об этих слухах, но подтверждения не нашли. Если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы узнали бы, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… Мы искали-искали – не нашли, – подчеркнул Грозев.

Версию о якобы звонке Ермака Лукашенко, в частности, обнародовал экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Что известно о расследовании по делу ЧВК Вагнера

17 ноября журналисты-расследователи Bellingcat и издания The Insider обнародовали расследование об уникальной спецоперации Украины по задержанию боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

В целом расследование длилось год. Были проведены десятки интервью с участниками спецоперации, в частности, с бывшими сотрудниками украинских спецслужб и российскими наемниками.

Журналисты пытались установить обстоятельства спецоперации украинских спецслужб, во время которой планировалось задержать 33 боевиков российской ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

По данным Bellingcat, спецоперация была перенесена по распоряжению Офиса президента Украины. Впоследствии боевиков Вагнера задержали силы КГБ Беларуси.

Как рассказал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, он получил указание о переносе финального этапа спецоперации от главы Офиса президента Андрея Ермака, делегированного главой государства Владимиром Зеленским. В то же время, письменное указание от президента не поступало.

В то же время, Временная следственная комиссия Верховной Рады сообщила в промежуточном отчете, что не смогла установить, кто из украинских высокопоставленных лиц стал инициатором отсрочки спецоперации по задержанию вагнеровцев.