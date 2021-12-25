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Факты / Украина / Политика

Президент назначил нового и. о. главы Полтавской ОГА на место Синегубова

Анастасия Гевко редактор ленты
Президент назначил нового и. о. главы Полтавской ОГА на место Синегубова

В пятницу, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового и. о. главы Полтавской ОГА. До этого он уволил с этой должности Олега Синегубова, который возглавил Харьковскую ОГА.

– Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича, – сказано в тексте указа президента.

Дмитрий Лунин родился в Харькове в 1980 году. 

В 2001 году он окончил Харьковский политехнический институт.

С 2003 по 2019 работал в сфере торговли, с декабря 2019 стал первым заместителем главы Полтавской ОГА.

Напомним, 15 декабря Кабмин согласовал назначение на должность главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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