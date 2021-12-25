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Президент призначив нового в. о. голови Полтавської ОДА на місце Синєгубова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Президент призначив нового в. о. голови Полтавської ОДА на місце Синєгубова

У п’ятницю, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив нового в.о. о. голови Полтавської ОДА. До цього він звільнив із цієї посади Олега Синєгубова, який очолив Харківську ОДА.

– Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації на Луніна Дмитра Сергійовича, – йдеться у тексті указу президента.

Дмитро Лунін народився у Харкові 1980 року.

2001 року він закінчив Харківський політехнічний інститут.

З 2003 по 2019 рік працював у сфері торгівлі, з грудня 2019 року став першим заступником голови Полтавської ОДА.

Нагадаємо, 15 грудня Кабмін погодив призначення на посаду голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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