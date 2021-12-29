Могут пройти семь партий: за кого готовы голосовать украинцы на выборах в Раду

Партия Слуга народа остается лидером электоральных симпатий. За политсилу готовы проголосовать 20,5% украинцев, которые придут на выборы, и определились с голосом.

Однако ее превосходство над другими партиями незначительное. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Цетром Разумкова и Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

На втором месте с 17% поддержки находится Европейская солидарность. Ее больше всего поддерживают избиратели с высшим уровнем образования и, как правило, более состоятельные.

Третье место по электоральным симпатиям разделяют сразу три партии. Среди них Батькивщина, которую поддерживают 10,5% респондентов, потенциальная партия Умная политика (сейчас межфракционное депутатское объединение) с уровнем поддержки 10,5% и Оппозиционная платформа – За жизнь (10% поддержки).

За Батькивщину и Оппозиционную платформу – За жизнь чаще всего голосуют старшие респонденты и менее состоятельные.

Пройти в парламент, преодолев барьер в 5%, имеют шансы также партия Сила и Честь и проект Наши. Первые потенциально могут набрать почти 7%, а вторые – чуть больше 5%. Достаточно близко к проходному барьеру также Украинская стратегия Гройсмана с уровнем поддержки среди избирателей 4,4%.

Общенациональное исследование проводили Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего опросили 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.