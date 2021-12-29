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Факты / Украина / Политика

В Офисе президента рассказали, возможны ли досрочные выборы в Верховную Раду

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Верховна Рада

Для проведения досрочных выборов в Верховную Раду нужны юридические основания и существенные политические кризисы. Однако ни первого, ни второго сейчас нет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, разговоры о досрочных выборах в парламент являются чисто политтехнологическим приемом.

– Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента – это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно, – объяснил Пололяк.

Согласно Конституции, срок полномочий Верховной Рады составляет пять лет. Поэтому очередные парламентские выборы должны пройти 29 октября 2023 года.

Между тем, на днях социологическая группа Рейтинг обнародовала данные опроса, согласно которым если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в Верховную Раду прошли бы восемь партий. В список попали как политсилы, которые есть в парламенте, так и новые партии.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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