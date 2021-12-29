Можуть пройти сім партій: за кого готові голосувати українці на виборах до Ради

Партія Слуга народу залишається лідером електоральних симпатій. За політсилу готові проголосувати 20,5% українців, які прийдуть на вибори, і визначились з голосом.

Однак її перевага над іншими партіями незначна. Про це свідчить опитування, проведене Цетром Разумкова та Фондом Демократичні ініціатви імені Ілька Кучеріва.

На другому місці з 17% підтримки перебуває Європейська солідарність. Її найбільше підтримують виборці з вищим рівнем освіти та, зазвичай, більш заможні.

Третє місце за електоральними симпатіями поділяють відразу три партії. Серед них Батьківщина, яку підтримують 10,5% респондентів, потенційна партія Розумна політика (наразі міжфракційне депутатське об’єднання) з рівнем підтримки 10,5% та Опозиційна платформа – За життя (10% підтримки).

За Батьківщину та Опозиційну платформу – За життя частіше голосують старші респонденти та менш заможні.

Пройти до парламенту, подолавши бар’єр у 5%, мають шанси також партія Сила і Честь та проект Наші. Перші потенційно можуть набрати майже 7%, а другі – трохи більше 5%. Досить близько до прохідного бар’єра також Українська стратегія Гройсмана з рівнем підтрики серед виборців 4,4%.

Загальнонаціональне дослідження проводили Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Всього опитали 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.