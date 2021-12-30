Недавно президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Ее ключевое новшество заключается в переходе нашего государства к проактивной внешней политике как в регионе, так и в мире.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Как отметил глава МИД, Украина способна продвигать собственную повестку дня и инициативы, создавать систему альянсов, а не просто “стучать в дверь” с просьбой о помощи.

В связи с этим Кулеба перечислил три ключевых “не”, которыми будет руководствоваться Украина во внешнеполитической стратегии. Речь идет, в частности, о том, что наше государство не должно критически зависеть от партнеров в решении проблем.

– Мы ценим партнеров и их поддержку… Но мы также знаем, что никто не будет защищать национальные интересы Украины, права и интересы украинских граждан и не будет создавать возможности для украинского бизнеса лучше нас самих. Поэтому сформулировали для себя три руководящих “не”: не зависеть критично от партнеров; не бояться действовать первыми; не играть роль жертвы, – подчеркнул министр.

Кулеба добавил: уже сам факт того, что украинцы с оружием в руках отстаивают свободу, дает Украине право быть активным участником международной политики и навязывать свою повестку дня.

И именно этот курс Киев планирует реализовывать в 2022 году.

Министр также перечислил ключевые задачи и приоритеты украинской дипломатии на следующий год. Среди них:

• противодействие российской агрессии (в том числе и путем санкций);

• усиление обороноспособности Украины (через закупки/производство оружия и боеприпасов);

• привлечение новых стран к Крымской платформе;

• продолжение движения в ЕС и НАТО (в частности, подписание со все большим количеством стран Евросоюза деклараций о поддержке европейской перспективы Украины);

• развитие внешней торговли, увеличение экспорта, помощь украинским компаниям в поиске возможностей на внешних рынках;

• развитие инвестиционных проектов в сфере энергетики и интеграция украинской энергетики в глобальный и региональный рынки;

• формирование уникального “украинского бренда”, благодаря которому об Украине узнавали бы в мире.

Источник: LB.ua