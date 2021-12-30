Нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Її ключова новизна полягає в переході нашої держави до проактивної зовнішньої політики як у регіоні так і у світі.

Про це йдеться в статті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як зазначив очільник МЗС, Україна здатна просувати власний порядок денний та ініціативи, створювати систему альянсів, а не просто “стукати в двері” з проханням про допомогу.

У зв’язку із цим Кулеба перерахував три ключові “не”, якими керуватиметься Україна в зовнішньополітичній стратегії. Йдеться, зокрема, про те, що наша держава не повинна критично залежати від партнерів у вирішенні проблем.

– Ми цінуємо партнерів і їхню підтримку… Але ми також знаємо, що ніхто не захищатиме національні інтереси України, права та інтереси українських громадян і не створюватиме можливості для українського бізнесу краще за нас самих. Тому сформулювали для себе три керівних “не”: не залежати критично від партнерів; не боятися діяти першими; не грати роль жертви, – наголосив міністр.

Кулеба додав: уже сам факт того, що українці зі зброєю в руках відстоюють свободу, дає Україні право бути активним учасником міжнародної політики та нав’язувати свій порядок денний.

І саме такий курс Київ планує реалізовувати в 2022 році.

Міністр також перерахував ключові завдання і пріоритети для української дипломатії на наступний рік. Серед них:

• протидія російській агресії (зокрема й через санкції);

• посилення обороноздатності України (через закупівлю/виробництво зброї та боєприпасів);

• залучення нових країн до Кримської платформи;

• продовження руху до ЄС і НАТО (зокрема підписання із все більшою кількістю країн Євросоюзу декларацій про підтримку європейської перспективи України);

• розвиток зовнішньої торгівлі, збільшення експорту, допомога українським компаніям в пошуку можливостей на зовнішніх ринках;

• розвиток інвестиційних проектів у сфері енергетики та інтеграція української енергетики в глобальний і регіональний ринки;

• формування унікального “українського бренду”, завдяки якому про Україну дізнавалися б у світі.

26 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Однією з цілей стратегії є протидія Росії та відновлення територіальної цілісності України.

Джерело: LB.ua