В Офісі президента розповіли, чи можливі дострокові вибори до Верховної Ради

Для проведення дострокових виборів до Верховної Ради потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. Однак ні першого, ні другого наразі немає.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, розмови про дострокові вибори до парламенту є суто політтехнологічним прийомом.

– Для президента і для всієї команди влади принципово лише одне в розмові про діяльність парламенту – це його здатність ухвалювати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу – не без проблем, але загалом ефективно, – пояснив Подоляк.

Згідно з Конституцією, термін повноважень Верховної Ради становить п’ять років. Тому чергові парламентські вибори мають відбутися 29 жовтня 2023 року.

Тим часом днями соціологічна група Рейтинг оприлюднила дані опитування, згідно з яким якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, до Верховної Ради пройшли б вісім партій. У список потрапили як політсили, які наразі є у парламенті, так і нові партії.