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Факты / Украина / Политика

Стефанчук хочет приобщить ученых к созданию законопроектов

Марта Бондаренко редактор ленты
Стефанчук хочет приобщить ученых к созданию законопроектов

Научно-консультативный совет при председателе Верховной Рады необходим для научного сопровождения деятельности парламента. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал глава ВР Руслан Стефанчук.

Членами научно-консультативного совета могут быть специалисты с научной степенью доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокаты, судьи в отставке.

Персональный состав должен утвердить глава ВР на весь срок полномочий парламента соответствующего созыва.

Основными задачами научно-консультативного совета являются:

  • подготовка предложений по развитию деятельности Верховной Рады;
  • применение норм права при реализации принятых Советом нормативно правовых актов;
  • научное сопровождение законопроектной работы.

— В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут нарабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности, – рассказал Руслан Стефанчук.

Ранее сообщалось, что законопроект о внедрении в Украине дистанционного голосования для народных депутатов будет внесен на рассмотрение парламента сразу после Нового года.

Фото: Верховная Рада

Источник: Верховная Рада

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