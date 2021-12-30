Научно-консультативный совет при председателе Верховной Рады необходим для научного сопровождения деятельности парламента. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал глава ВР Руслан Стефанчук.

Членами научно-консультативного совета могут быть специалисты с научной степенью доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокаты, судьи в отставке.

Персональный состав должен утвердить глава ВР на весь срок полномочий парламента соответствующего созыва.

Основными задачами научно-консультативного совета являются:

подготовка предложений по развитию деятельности Верховной Рады;

применение норм права при реализации принятых Советом нормативно правовых актов;

научное сопровождение законопроектной работы.

— В нее войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов. Также они будут нарабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности, – рассказал Руслан Стефанчук.

Ранее сообщалось, что законопроект о внедрении в Украине дистанционного голосования для народных депутатов будет внесен на рассмотрение парламента сразу после Нового года.

Фото: Верховная Рада