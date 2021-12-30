Науково-консультативна рада при голові Верховної Ради необхідна для наукового супроводу діяльності парламенту. Про це йдеться у розпорядженні, яке підписав голова ВР Руслан Стефанчук.

Членами науково-консультативної ради зможуть бути фахівці з науковим ступенем доктора наук чи доктора філософії (кандидата наук), адвокати, судді у відставці.

Персональний склад має затвердити голова ВР на весь строк повноважень парламенту відповідного скликання.

Основними завданнями науково-консультативної ради є:

підготовка пропозицій щодо розвитку діяльності Верховної Ради;

застосування норм права під час реалізації ухвалених Радою нормативно-правових актів;

науковий супровід законопроектної роботи.

– До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть у розробці важливих законопроектів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності, – розповів Руслан Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що законопроект щодо запровадження в Україні дистанційного голосування для народних депутатів буде внесено на розгляд парламенту одразу після Нового року.

Фото: Верховна Рада