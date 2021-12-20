Стефанчук анонсировал внедрение дистанционного голосования для нардепов

Законопроект о внедрении в Украине дистанционного голосования для народных депутатов будет внесен на рассмотрение парламента сразу после нового года.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе одного из интервью.

По словам спикера, работа по разработке соответствующего документа уже началась.

— Сегодня все парламенты Европы имеют миксованную систему голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности — пандемии, или агрессии Российской Федерации нужно обеспечить деятельность парламента, — подчеркнул Стефанчук.

Он также напомнил, что два года назад он уже предлагал внедрить онлайн-голосование для нардепов. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, развитие которых невозможно спрогнозировать.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина приняла тайный документ, предназначенный для отражения полномасштабной агрессии со стороны России.

В новом плане обороны подробно расписаны все действия для государственных институтов и гражданских структур.

По словам Данилова, заботиться о безопасности и независимости Украины должны все граждане страны.