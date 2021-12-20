Стефанчук анонсировал внедрение дистанционного голосования для нардепов

Законопроект о внедрении в Украине дистанционного голосования для народных депутатов будет внесен на рассмотрение парламента сразу после нового года.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе одного из интервью.
По словам спикера, работа по разработке соответствующего документа уже началась.
— Сегодня все парламенты Европы имеют миксованную систему голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности — пандемии, или агрессии Российской Федерации нужно обеспечить деятельность парламента, — подчеркнул Стефанчук.
Он также напомнил, что два года назад он уже предлагал внедрить онлайн-голосование для нардепов. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, развитие которых невозможно спрогнозировать.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина приняла тайный документ, предназначенный для отражения полномасштабной агрессии со стороны России.
В новом плане обороны подробно расписаны все действия для государственных институтов и гражданских структур.
По словам Данилова, заботиться о безопасности и независимости Украины должны все граждане страны.