Стефанчук предлагает предоставить особый статус нардепам-учредителям независимости Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект О статусе народного депутата – учредителя государственной независимости Украины.

Он объяснил, что в случае принятия закона, народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус.

– Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют отцами-основателями, где-то подписантами. А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус Учредителя государственной независимости Украины, – отметил он.

Руслан Стефанчук напомнил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-летия восстановления независимости Украины.

Он добавил, что за каждым таким большим событием стоят большие люди. Поэтому нужно ценить тех, кто подарил нам независимость, и прилагать все усилия, чтобы не потерять ее.

К работе в режиме пленарных заседаний народные депутаты вернутся 25 января 2022 года. Уже после новогодних праздников на рассмотрение парламента планируют внести еще один документ – законопроект о введении в Украине дистанционного голосования для народных депутатов.

Работа по разработке соответствующего документа уже началась. Необходимость принятия этого закона связана с тем, что в случае опасности нужно обеспечить работу парламента.