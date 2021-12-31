Стефанчук пропонує надати особливий статус нардепам-засновникам незалежності України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроект Про статус народного депутата — засновника державної незалежності України.

Він пояснив, що у разі ухвалення закону, народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус.

– Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають батьками-засновниками, десь – підписантами. А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус Засновника державної незалежності України, – зазначив він.

Руслан Стефанчук нагадав, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-ої річниці відновлення незалежності України.

Він додав, що за кожною такою великою подією стоять великі люди. Тому потрібно цінувати тих, хто подарував нам незалежність, і докладати всіх зусиль, аби не втратити її.

До роботи у режимі пленарних засідань народні депутати повернуться 25 січня 2022 року. Вже після новорічних свят на розгляд парламенту планують внести ще один документ – законопроект щодо запровадження в Україні дистанційного голосування для народних депутатів.

Робота з розробки відповідного документу вже розпочалася. Необхідність ухвалення цього закону пов’язана з тим, що у разі небезпеки потрібно забезпечити роботу парламенту.