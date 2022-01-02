Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведут телефонный разговор вечером 2 января.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, разговор президентов состоится после 22.00 по киевскому времени.

— Желаю всем нам только хороших новостей в 2022 году! Одна из таких – уже совсем скоро. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22.00 по Киеву, — отметил он.

Иностранные СМИ утверждают, что Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военных сил на границах Украины и проанализировать дипломатическую подготовку для деэскалации ситуации.

30 декабря в Белом доме сообщили, что вскоре возможен разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Вскоре пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что он может состояться после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года.