Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский действительно могут провести новые переговоры в ближайшее время.

Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. По его словам, разговор может состояться после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, который запланирован на четверг, 30 декабря.

Никифоров напомнил, что накануне состоялся разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили концентрацию российских войск на границах Украины и возможное нападение РФ. Разговор частично касался и сегодняшних переговоров Байдена с Путиным.

По словам Никифорова, на этот раз может быть применен такой же механизм, как это было во время предыдущего разговора Зеленского с Байденом в начале декабря.

– Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а затем с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить, – объяснил пресс-секретарь президента.

В то же время Никифоров отметил, что на сегодняшний день формат и время разговора лидеров США и Украины еще не согласованы.

Накануне в США подтвердили, что в скором времени следует ожидать разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского. Однако точная дата звонка пока не озвучивалась.

Предыдущий телефонный разговор президентов Украины и США состоялся 9 декабря. Тогда Байден подтвердил приверженность Вашингтона принципу, что без Украины не могут приниматься решения относительно нее.

Переговорам 9 декабря предшествовал разговор Байдена и Путина, касавшийся ситуации вокруг Украины.