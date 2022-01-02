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Факти / Україна / Політика

Байден та Зеленський проведуть телефонну розмову 2 січня

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведуть телефонну розмову ввечері 2 січня.

Про це повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, розмова президентів відбудеться після 22.00 за київським часом.

– Бажаю усім нам лише хороших новин у 2022 році! Одна з таких – вже зовсім скоро. Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22.00 за Києвом, – зазначив він.

Іноземні ЗМІ стверджують, що Байден має намір вкотре підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військових сил на кордонах України та проаналізувати дипломатичну підготовку для деескалації ситуації.

30 грудня у Білому домі повідомили, що незабаром можлива розмова президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Згодом прес-секретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що вона може відбутися після переговорів американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня 2021 року.

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