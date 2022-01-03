Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры в ночь со 2 на 3 января. Политики обсудили возможное вторжение России, а США еще раз подтвердили свою непреклонную поддержку Украине.

Западные СМИ убеждены, что Америка даже не будет сомневаться и даст решительный ответ в случае нападения РФ. США готовы ввести санкции против Москвы, если Россия снова вторгнется в Украину.

Вашингтон отказался от ультиматума РФ

Переговоры по безопасности между политиками состоялись, когда Россия собрала десятки тысяч военных вдоль украинской границы и осуществила испытательный залп гиперзвукового оружия, пишет The Washington Post.

Разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским — попытка президента США Джо Байдена унять напряженность с помощью дипломатии на фоне беспокойства по поводу военного вторжения.

Собирая войска на границе, Россия выдвинула ультиматум США и европейским союзникам. Кремлевские чиновники требуют, чтобы Украина не становилась страной-членом НАТО и не присоединялась к военному альянсу. Но такие условия Вашингтон однозначно отклонил.

США дадут решительный ответ на вторжение РФ

Президент Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США и их союзники будут отвечать решительно, если Россия вторгнется в Украину, отмечает CNN.

Разговор президентов состоялся лишь через несколько дней после того, как Байден призвал президента РФ Владимира Путина остановить неуемный военный кризис возле границ Украины до того, как российские и американские официальные лица лично встретятся в Женеве в январе.

Санкции против Москвы и поставки оружия Украине

Во время недавнего разговора Байден предупредил Путина о суровых санкциях в случае вторжения России в Украину, напомнило издание The Hill.

Согласно заявлениям чиновников, Россия разместила десятки тысяч военных на границе с Украиной якобы для “собственной безопасности”, однако западные страны этому не верят.

В США заявили, что готовы поставлять оружие Украине и ввести санкции против Москвы, чтобы противостоять вторжению Российской Федерации.