Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонні переговори у ніч з 2 на 3 січня. Політики обговорили можливе вторгнення Росії, а США вкотре підтвердили свою непохитну підтримку Україні.

Західні ЗМІ переконані, що Америка навіть не сумніватиметься та дасть рішучу відповідь у разі нападу РФ. США готові запровадити санкції проти Москви, якщо Росія знову вторгнеться в Україну.

Вашингтон відмовився від ультиматуму РФ

Переговори щодо безпеки між політиками відбулися, коли Росія зібрала десятки тисяч військових уздовж українського кордону та здійснила випробувальний залп гіперзвукової зброї, пише The Washington Post.

Розмова із президентом України Володимиром Зеленським – спроба президента США Джо Байдена вгамувати напруженість за допомогою дипломатії на тлі занепокоєння щодо військового вторгнення.

Збираючи війська на кордоні, Росія висунула ультиматум США та європейським союзникам. Кремлівські чиновники вимагають, щоб Україна не ставала країною-членом НАТО та не приєднувалася до військового альянсу. Але такі умови Вашингтон однозначно відхилив.

США відповідатимуть рішуче на вторгнення РФ

Президент Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському, що США та їхні союзники відповідатимуть рішуче, якщо Росія вторгнеться в Україну, зазначає CNN.

Розмова президентів відбулася лише через кілька днів після того, як Байден закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити невгамовну військову кризу біля кордонів України до того, як російські та американські офіційні особи особисто зустрінуться у Женеві у січні.

Санкції проти Москви та постачання зброї Україні

Під час нещодавньої розмови Байден попередив Путіна про суворі санкції у разі вторгнення Росії в Україну, нагадало видання The Hill.

Згідно з заявами чиновників, Росія розмістила десятки тисяч військових на кордоні з Україною начебто для “власної безпеки”, однак західні країни цьому не вірять.

У США заявили, що готові постачати зброю Україні та запровадити санкції проти Москви, щоб протистояти вторгненню Російської Федерації.