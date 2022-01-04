На Рождество 2022 украинцы отдыхают три дня подряд – 7, 8 и 9 января. Национальный банк Украины обнародовал регламент работы финансовых учреждений и систем электронных платежей на этот период.

Согласно графику, все банки в Украине с 7 по 9 января должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, а также их подкрепление наличными деньгами разных номиналов.

Кроме того, в указанный период банковские учреждения при необходимости могут производить кассовые операции.

В то же время все переводы между банками через системы электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой банковского дня 10 января 2022 года.

Относительно Новой почты, то ее отделения и курьеры не будут работать только 7 января. Загрузка посылок в почтоматы не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки вы можете получить.