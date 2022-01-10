Україна засуджує насильство в Казахстані – заява МЗС

Україна уважно слідкує за розвитком ситуації в Казахстані та засуджує насильство, яке призвело до численних жертв. Про це йдеться в заяві МЗС.

– Висловлюємо співчуття у зв’язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов’язують багаторічні зв’язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об’єктів критичної інфраструктури та систем зв’язку, – наголошується у повідомленні українських дипломатів.

Коментуючи розгортання на території Казахстану сил ОДКБ з домінуванням контингенту РФ, в МЗС України наголошують на необхідності поваги незалежності, суверенітету, законодавства країни та міжнародного права.

– МЗС України продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину. Тримаємо на особливому контролі ситуацію із нашими громадянами в Алмати, – підсумували у відомстві.

Водночас українцям радять залишатися в місцях тимчасового проживання та підтримувати зв’язок з посольством щодо можливих шляхів виїзду з Казахстану.

Внаслідок протестів у Казахстані, які розпочалися 2 січня, до органів внутрішніх справ доставили вже майже 8 тис. осіб.

Напередодні глава МВС Єрлан Тургумбаєв заявив про стабілізацію ситуації після масових акцій протесту майже у всіх регіонах Казахстану.

За даними МОЗ, за тиждень загинули щонайменше 164 людини.

10 січня у Казахстані оголосили загальнонаціональним днем жалоби.