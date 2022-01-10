По состоянию на 10 января в органы внутренних дел Казахстана доставили уже 7 939 человек.

Так, только на двух рынках в Алматы сотрудники полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии и подразделений специального назначения задержали 207 человек.

– Изъято пять угнанных автомобилей. Похищены товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, – говорится сообщении МВД.

Кроме того, 10 января комендант Атырауской области Камза Умбеткалиев сообщил, что на блокпосту на въезде в город сотрудники полиции задержали автомобиль, в котором было обнаружено с десяток охотничьих ножей.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности задержали на территории города также четырех местных жителей.

У них изъяли газовый и травматический пистолеты, 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов. По этим фактам полиция начала следственные действия.

Накануне министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил о стабилизации ситуации после массовых акций протеста почти во всех регионах Казахстана.

По его словам, правоохранительные органы освободили ранее захваченные здания акиматов.

Кроме того, власти открыли для движения транспорта все дороги и даже проводятся работы по уборке снега.

Протесты в Казахстане начались со 2 января. Поводом к этому стало подорожание сжиженного нефтяного газа вдвое.

4 января власти снизили цены, но митингующие расширили перечень требований.

В частности, требования касались отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а вечером сообщил, что возглавит Совет безопасности страны вместо Назарбаева.

9 января Токаев уволил с должностей заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова, Даулета Ергожина и Ануара Садикулова и назначил вместо них Бакытбека Косжанова, Аскара Амерханова и Берика Кунанбаева.

До этого Токаев назначил новым главой Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Его предшественника Карима Масимова 8 января задержали по подозрению в госизмене.

Президент страны посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу.

10 января в стране объявили общенациональным днем траура.

Отдельные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают о 17 погибших сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных.

Накануне оперативный штаб Казахстана со ссылкой на данные Минздрава сообщал о 164 погибших в стране за время протестов.

Источник: Министерство внутренних дел Казахстана

Фото: Министерство внутренних дел Казахстана