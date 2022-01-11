Пора договариваться о прекращении конфликта: Зеленский о встрече в нормандском формате

Владимир Зеленский встретился с советниками президента Франции и канцлера Германии. Глава государства заявил о намерении договориться о прекращении войны на Донбассе на саммите нормандской четверки.

По данным Офиса президента, советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев после переговоров в Москве.

— Пора предметно договариваться о прекращении конфликта. Мы готовы к необходимым решениям на новом саммите лидеров четырех стран, — заявил Зеленский.

Стороны обменялись мнениями о способах активизации совместных действий в рамках нормандского формата. Президент Украины подчеркнул необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня на Донбассе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что правительство Украины остается преданным политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

— Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что РФ поддержит эти усилия и будет способствовать достижению прогресса в исполнении решений Парижского саммита нормандской четверки, — убежден он.

Следует отметить, что встреча нормандской четверки в последний раз состоялась более года назад. Лидеры четырех стран собрались на видеоконференцию в ноябре 2020 года, а перед этим приехали в Париж в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.