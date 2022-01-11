Час домовлятися про припинення конфлікту: Зеленський про зустріч у Нормандському форматі

Володимир Зеленський зустрівся з радниками президента Франції та канцлера Німеччини. Глава держави заявив про намір домовитися про припинення війни на Донбасі на саміті Нормандської четвірки.

За даними Офісу президента, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн відвідали Київ після переговорів у Москві.

– Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту. Ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн, – заявив Зеленський.

Сторони обмінялися думками щодо способів активізації спільних дій у межах Нормандського формату. Президент України наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що уряд України залишається відданим політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту.

– Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль для відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що РФ підтримає ці зусилля та сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту Нормандської четвірки, – переконаний він.

Варто зазначити, що зустріч Нормандської четвірки востаннє відбулася понад рік тому. Лідери чотирьох країн зібралися на відеоконференцію у листопаді 2020 року, а перед цим приїхали до Парижа у грудні 2019 року після трирічної перерви.