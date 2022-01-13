Вице-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов считает вполне реальной военно-морскую угрозу со стороны России. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам заместителя командующего ВМС Украины, вторжение с моря — это та форма нападения, которую российские силы постоянно практикуют, в том числе в оккупированном Крыму. Но вооруженные силы Украины будут отражать любую такую ​​попытку.

Тарасов обвинил российский военно-морской флот и береговую охрану во все более враждебном поведении в общих водах, например: препятствование проходу украинских кораблей и судов для несуществующих военных учений.

По его словам, в Азовском море Россия иногда использовала глушители для нарушения связи и работы навигационных устройств на украинских судах. Таким образом способность коммерческих судов работать за пределами украинских портов в этом районе была ограничена. Вице-адмирал называет это формой экономической войны.

Что касается возможно вторжения в Украину со стороны моря, то российские силы могут организовать высадку десантников.

— Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в оккупированном Крыму. Но мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая то, что они существуют, значит, угроза вполне реальна, — сказал Андрей Тарасов.

Это одна из причин, по которой ВМС Украины сосредоточены на пополнении своего флота, особенно после захвата Крыма в 2014 году.

Тем не менее вице-адмирал уверен, что другие части украинских вооруженных сил смогут помочь военно-морскому флоту защитить береговую линию в случае необходимости.