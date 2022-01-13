Віцеадмірал ВМС України Андрій Тарасов вважає цілком реальною військово-морську загрозу з боку Росії. Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

За словами першого заступника командувача ВМС України, вторгнення з моря – це та форма нападу, яку російські сили постійно практикують, зокрема в окупованому Криму. Але збройні сили України відбиватимуть будь-яку таку спробу.

Тарасов звинуватив російський військово-морський флот і берегову охорону у все більш ворожій поведінці у спільних водах, наприклад: перешкоджання проходу українських кораблів та судів для вигаданих військових навчань.

За його словами, в Азовському морі Росія іноді використовувала глушники для порушення зв’язку та роботи навігаційних пристроїв на українських судах. Таким чином, здатність комерційних суден працювати за межами українських портів у цьому районі була обмежена.

Віцеадмірал називає це формою економічної війни.

Щодо можливого вторгнення в Україну з боку моря, то російські сили можуть організувати висадку десантників.

– Рівень їхньої підготовки досить високий, і вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, зокрема в окупованому Криму. Але ми повинні бути в змозі запобігти їхній висадці. Враховуючи те, що вони існують, значить загроза є цілком реальною, — сказав Андрій Тарасов.

Це одна з причин, через яку ВМС України зосереджені на поповненні свого флоту, особливо після захоплення Криму у 2014 році.

Проте віцеадмірал упевнений, що інші частини українських Збройних сил зможуть допомогти військово-морському флоту захистити берегову лінію у разі потреби.