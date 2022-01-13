Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный убежден, что ВСУ станут эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО.

Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих НАТО в формате с Украиной под руководством главы Военного комитета Альянса адмирала Роба Бауэра.

— В частности, генерал-лейтенант Валерий Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил, — сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По словам Залужного, Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и увеличивает свое военное присутствие вокруг нашей границы.

Он также заверил, что вооруженные силы вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации и сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый миграционный кризис и информационная война.

— Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Запада требуют комплексного и консолидированного ответа, основанного на незыблемых ценностях демократического мира, — отметил Залужный.

Он выразил уверенность, что ВСУ станут достойной боевой составляющей союзных войск НАТО.

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Ранее сегодня действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что риск возникновения новой войны в Европе существенно выше, чем за последние 30 лет. В связи с этим он выступил за мирное урегулирование вооруженного конфликта на украинском Донбассе.

Источник: Генеральный штаб ВСУ