По состоянию на сегодняшний день риск возникновения новой войны в Европе значительно выше, чем в течение последних 30 лет.

Об этом сообщил сегодня во время открытия заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене действующий глава этой организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

– Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, — Ред.) сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, — подчеркнул он.

Збигнев Рау обратил внимание на многочисленные вызовы миру и безопасности, с которыми сталкиваются сейчас страны-члены ОБСЕ. Он назвал военные конфликты, пандемию, нарушение прав человека и терроризм.

– Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии коронавируса, нарушения прав человека и основных свобод приводят к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах, – отметил Рау.

По его словам, в этих условиях ОБСЕ должна сконцентрироваться на решении проблем безопасности в Восточной Европе. Речь идет, в частности, о мирном урегулировании вооруженного конфликта на украинском Донбассе.

– В течение нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью большой военной эскалации в Восточной Европе. Военные аналитики указывают на существенное увеличение количества войск в регионе… Нам нужно сконцентрироваться на мирном разрешении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями, уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины, — заявил Збигнев Рау.

Он добавил, что ситуация с вероятной эскалацией в регионе нуждается в международной оценке и реакции.

Рау заверил, что ОБСЕ открыта для диалога и готова представить инициативы для снижения напряженности в европейском регионе. Особое внимание планируется уделить ситуации в сфере безопасности.

Вспомнил Збигнев Рау и о так называемых гарантиях безопасности – ряде ультиматумов, которые Россия выдвинула к США и НАТО. Он выразил уверенность в том, что ОБСЕ может стать платформой для обсуждения всех аспектов безопасности в Европе.

Как известно, на этой неделе состоялось еще несколько раундов переговоров относительно ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе и ультиматумов Кремля по “гарантиям безопасности”.

Так, 10 января в Женеве (Швейцария) встретились делегации США и России.

А 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Россия (впервые за последние несколько лет). О главных итогах вчерашних переговоров – читайте в материале.