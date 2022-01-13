Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний переконаний, що ЗСУ стануть ефективною бойовою складовою союзних військ НАТО.

Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів НАТО у форматі з Україною під керівництвом голови Військового комітету Альянсу адмірала Роба Бауера.

– Зокрема, генерал-лейтенант Валерій Залужний під час свого виступу ознайомив учасників із поточною безпековою ситуацією навколо кордонів України, на тимчасово окупованих територіях та в районі проведення операції Об’єднаних сил, – повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

За словами Залужного, Росія не змирилась із європейським вибором українського народу і продовжує агресію проти нас та нарощує свою військову присутність навколо нашого кордону.

Він також запевнив, що збройні сили разом з усім українським народом готові діяти за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації та зосередив увагу на використанні державою-агресором інструментів гібридної війни, серед яких і газовий шантаж, і так звана міграційна криза, й інформаційна війна.

– Загроза нового етапу збройної агресії Росії поряд з її ультиматумом Заходу вимагають комплексної і консолідованої відповіді, що ґрунтується на непорушних цінностях демократичного світу, – наголосив Залужний.

Він висловив упевненість, що ЗСУ стануть гідною бойовою складовою союзних військ НАТО.

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Раніше сьогодні чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що наразі ризик виникнення нової війни в Європі суттєво вищий, ніж за останні 30 років. У зв’язку з цим він виступив за мирне врегулювання збройного конфлікту на українському Донбасі.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ