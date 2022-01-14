Це питання життя і смерті: Єрмак про необхідність членства України в НАТО

Україна сподівається почути конкретні терміни членства України в НАТО на саміті в Мадриді в 2022 році.

Про це 14 січня під час дискусії в Атлантичній раді заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Я вважаю, що настав час мати дуже чесну, дуже повноцінну, дуже прозору розмову з Україною про нашу перспективу в НАТО. Під час цього періоду війни, всієї історії нашої розмови про НАТО Україна продемонструвала нашими принципами, позиціями, що ми абсолютно готові, здатні бути членом НАТО, – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента також наголосив, що наразі це “питання життя та смерті нашої країни”.

Зазначимо, що саміт глав держав і урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу пройде у столиці Іспанії 29-30 червня 2022 року.

Джерело: Atlantic Council