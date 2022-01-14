Суд призначив обрання запобіжного заходу Порошенку у день його приїзду

Запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка обиратимуть у Печерському райсуді Києва. Засідання призначено на 11.00 ранку 17 січня.

У Держбюро розслідувань нагадали, що народний депутат Петро Порошенко проходить підозрюваним у провадженні щодо сприяння терористичним організаціям “ЛДНР” та злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Напередодні про призначення засідання у справі Петра Порошенка до Печерського суду столиці звернулися адвокати політика.

Повернення Порошенка до України

Коли 17 грудня слідчі ДБР намагалися вручити Петру Порошенку повістку про виклик для проведення процесуальних дій, він буквально втік від правоохоронців, відмовившись взяти документ.

Того ж дня стало відомо, що п’ятий президент покинув територію України. За час відсутності він встиг зустрітися зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Туреччині та побувати у декількох європейських країнах.

Своє повернення до України Петро Порошенко анонсував 6 січня. На сторінці у Facebook він написав, що повертається, щоб “захищати Україну” в умовах зовнішньої російської агресії.

Вранці 17 січня політик прибуває в столичний аеропорт Жуляни. Прихильники Петра Порошенка планують зустріти його та висловити підтримку перед судовим засіданням.