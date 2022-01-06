Пятый президент и лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину из-за границы 17 января.

Об этом политик проинформировал на своей странице в Facebook. Порошенко уточнил, что по возвращении намерен встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой, а также прийти в суд в рамках дела, по которому ему сообщили о подозрении в государственной измене.

– 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на безотлагательный прием, — отметил Порошенко.

Он добавил, что возвращается, чтобы “защищать Украину” в условиях внешней российской агрессии. Порошенко заверил, что именно этому планирует посвятить неделю перед возвращением (10-15 января), однако не уточнил деталей.

– Следующую неделю – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране, — сообщил он.

Что известно о подозрении Порошенко

20 декабря прошлого года Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.

Подозрение подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а один из ее заместителей.

Речь идет о деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса и содействии террористическим организациям ДНР/ЛНР.

По версии следствия, Порошенко якобы способствовал срыву контрактов на поставку угля из ЮАР, после чего по требованию представителей России были подписаны контракты на поставку угля с оккупированного Донбасса.

Политику объявили подозрение по ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса.

Больше деталей об этом деле и других его фигурантах – в материале.

Офис генпрокурора уже согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко: арест с возможностью залога в размере 1 млрд грн.

Сам политик в декабре полетел за границу: сначала в Турцию, где встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, а затем в Польшу.

В конце декабря Порошенко заявил, что вернется в Украину “в первой половине января по своему графику”.

Источник: Facebook Петра Порошенко

Фото: Европейская Солидарность