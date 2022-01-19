У середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

– Завершили переговори з Ентоні Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та підтримку безпеки з боку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде, – написав Зеленський у Twitter.

Держсекретар США, зі свого боку, розповів про те, що його візит до України пов’язаний із проханням президента Джо Байдена та покликаний підтвердити підтримку українців з боку США.

– Зараз, як ніколи, все залежить від українців і ні від кого іншого – вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни, – заявив Блінкен.

Він уточнив, що накопичення майже 100 тис. російських військ біля українських кордонів – “безпрецедентна загроза” Україні.

Ентоні Блінкен сказав, що Байден хотів, щоб держсекретар обговорив із Зеленським минулий тиждень інтенсивної дипломатії, а також проконсультувався про наступні кроки, включаючи зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 21 січня.

– Ми чітко висловили преференцію з того, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і для того, щоб забезпечити деескалацію ситуації… Ми робимо все, що ми можемо зробити з цього приводу. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, а й від Європи та інших країн світу, – пояснив держсекретар.

Він наголосив, що після сьогоднішніх зустрічей консультуватиметься у Берліні з європейськими партнерами.

Це, за його словами, має забезпечити, щоб Захід “говорив одним голосом” і виступав із однієї позиції проти Москви.

– Мета Росії – посіяти розкол між нашими країнами, ми не можемо дозволити їм це зробити… Ми повинні з вами діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її, – сказав Блінкен.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен прибув до України 18 січня і має пробути тут до 20 січня.

19 січня після переговорів із президентом Зеленським він має також поговорити з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Джерело: Володимир Зеленський, Інтерфакс-Україна

Фото: Володимир Зеленський