У России есть планы по дальнейшему наращиванию своих сил на границах с Украиной. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед дипломатами посольства США в Киеве.

— Мы знаем, что есть (у РФ — Ред.) планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки, — сказал Блинкен.

По его словам, такие действия дают Путину возможность в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины.

— И это, конечно, привлекло не только наше внимание, но и внимание практически всех наших союзников и партнеров, а не только в Европе, но и за ее пределами, — отметил Блинкен.

Он назвал происходящее критическим временем для Украины.

Блинкен предупредил Россию, что из этой ситуации есть два выхода: дипломатии и диалога или же более жестких санкций.

— Есть путь дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить любые разногласия мирным путем. Очевидно, что это предпочтительный путь, — сказал госсекретарь.

По его словам, если РФ таки решится на новое нападение на Украину, то ей будут грозить последствия.

Тем не менее Энтони Блинкен надеется, что Россия выберет путь дипломатии.

Ранее стало известно, что Белый дом одобрил предоставление дополнительной военной помощи Украине на $200 млн. По данным СМИ, США передадут Украине радиолокационные системы и морское оборудование.

Фото: Посольство США в Украине