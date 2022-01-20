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РФ не сможет проводить операции с долларом в случае нового вторжения в Украину — Байден

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
РФ не сможет проводить операции с долларом в случае нового вторжения в Украину — Байден

В случае нового вторжения России в Украину, российские банки не смогут проводить операции с долларом. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время пресс-конференции по итогам года в должности.

Глава Белого дома подчеркнул, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, это локальная операция, или что-то еще.

— Он (президент РФ Владимир Путин, – Ред.) никогда не видел санкций, подобных тем, которые я пообещал ввести, – сказал Байден.

Байден добавил, что в случае вторжения в Украину, это будет “катастрофа” для России.

В ходе пресс-конференции Байден также оценил вероятность вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшее время присоединение Украины к Альянсу маловероятно из-за невыполнения всех требований. В то же время, по его словам, США не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в США сочтут новым вторжением России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

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