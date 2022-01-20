Байден допускает, что Путин “вторгнется” в Украину, но полномасштабной войны не хочет

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Владимир Путин “вторгнется” в Украину, но “полномасштабной войны” он не хочет.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об угрозе российского вторжения.

— Я предполагаю, что он (Путин, — Ред.) вмешается (в Украину, — Ред.), ведь он должен что-то сделать, — сказал Байден.

В то же время Байден предупредил, что российский президент заплатит “серьезную и дорогую цену” за “испытание” Запада.

Со своей стороны Москва продолжает отрицать планы нападения или вторжения, параллельно наращивая войска у украинских границ. По разным оценкам, вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. военных РФ.

Байден на пресс-конференции отметил, что в случае нового вторжения России в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

В Белом доме также обнародовали заявление, в котором Джен Псаки отметила, что США сочтут новым вторжением России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.