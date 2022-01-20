В Белом доме будут считать новым вторжением России в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. С таким заявлением выступила спикер Белого дома Джен Псаки.

— Президент Байден четко говорил российскому президенту: если любые военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет быстрый, жесткий и единственный ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников, — говорится в заявлении Псаки.

По ее словам, Байден подтвердил, что на подобные действия “будет дан решительный, зеркальный и единственный ответ”.

Она отметила, что Москва имеет “огромный опыт стратегии агрессии, кроме военных действий”. Среди прочего она назвала кибератаки и тактику использования нерегулярных вооруженных формирований.

19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Киев. Он заявил, что страны Запада будут действовать скоординированно, чтобы Россия ощутила последствия своей агрессии против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что России грозят масштабные санкции в случае обострения агрессии против Украины.

А еще ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что Вашингтон подготовил 18 сценариев санкций на случай вторжения войск РФ в Украину.