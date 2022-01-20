Президент Владимир Зеленский во время недавней встречи с американскими сенаторами заявил, что введение санкций против России после вторжения ее войск в Украину уже не будет иметь никакой пользы для нашего государства.

Об этом информирует американское издание Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Как отмечают журналисты, Сенат США сейчас работает над большим пакетом санкций, чтобы сдержать Россию от военного вторжения в Украину.

Представители Демократической и Республиканской партий едины в поддержке Украины. Однако они имеют разные подходы к тому, когда лучше и эффективнее вводить ограничительные меры: сейчас, чтобы продемонстрировать решительность, или сохранять угрозу санкций как предупреждение для РФ о цене возможного нападения на Украину.

Ранее администрация Джо Байдена и ее европейские союзники предупредили, что вторжение России будет иметь для нее серьезные последствия. Однако еще не были изложены конкретные меры, с которыми могли бы согласиться все стороны.

В понедельник, 17 января группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В состав американской делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джинн Шейхин, Эми Клобушар, Роджер Уикер и Ричард Блюменталь.

По данным Axios, Зеленский поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку. В то же время, он подчеркнул, что настоящее сдерживание российской агрессии означает немедленные действия и немедленное наложение санкций, чтобы дать сигнал Владимиру Путину, что с США не стоит шутить.

– Президент был предельно ясен: санкции на Северный поток-2 должны быть наложены уже сейчас. А какие-либо вероятные санкции против Северного потока-2 или другие санкции не помогают, — сообщил Axios источник, приближенный к Зеленскому.

Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией РФ, в лучшем случае нейтральны, а в худшем фактически “ободряют Путина”, добавил источник. По его словам, украинцы как соседи лучше понимают “российский менталитет”.

– Путин не понимает таких размытых угроз. Слова “если” нет в его лексиконе. Есть “да”, а есть “нет”, — подчеркнул источник издания.

Заявление Владимира Зеленского на встрече с сенаторами прокомментировал изданию Axios на условиях анонимности старший помощник демократов.

– Если кто-то и должен понимать опасность вмешательства в законодательный процесс другой страны, то это президент Зеленский, – заявил он.

Другой старший помощник демократов сообщил Axios, что общий тон встречи сенаторов с Зеленским был позитивным, несмотря на разногласия по поводу того, когда должны быть введены антироссийские санкции.

– В фокусе внимания политики администрации президента США есть наработка жесточайшего пакета санкций, который может быть введен в координации с европейскими союзниками, – заявил помощник демократов.

Приближенный к Зеленскому источник также подчеркнул, что встреча с сенаторами в целом прошла позитивно, а украинские власти ценят двухпартийную поддержку США.

Сенатор Крис Мерфи (Демократическая партия) сообщил журналистам на брифинге, что возвращается из Киева достаточно уверенным в том, что Сенат США сможет прийти к единому мнению относительно ряда сдерживающих санкций против России.

Представители Республиканской партии также повторили это мнение.

В то же время, как отмечает Axios, если согласие возможно, им придется действовать быстро. Ведь в пятницу Сенат прервет работу до 21 февраля, а тогда российское вторжение уже может начаться.

Недавно сенатор-демократ Роберт Менендес представил законопроект, который он назвал “матерью всех санкций”. Среди предложенных ограничений – запрет на въезд в США и замораживание американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России. После принятия этот законопроект вступит в силу, когда президент Джо Байден решит, что Россия усилила свои боевые действия в отношении Украины.

Есть также законопроект сенатора-республиканца Джим Риша. Он предусматривает немедленное увеличение военной поддержки Украине и санкции на газопровод Северный поток-2. Республиканский законопроект может вынудить президента США ввести санкции немедленно.

Следует отметить, что на прошлой неделе демократы заблокировали санкции в отношении Северного потока-2.

Источник: Axios